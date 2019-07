6. Juli 2019, 21:19 Uhr Beachvolleyball-WM Die Thole-Wickler-Festspiele

Das Duo Julius Thole und Clemens Wickler zieht bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg überraschend ins Finale ein.

Mentor Julius Brink hatte ihnen zwar den großen internationalen Durchbruch prophezeit. Aber dass das Team, das erst seit Herbst 2017 zusammenspielt, nun gleich so schnell in die Weltspitze aufsteigt, das hatte auch er nicht erwartet.

Von Jörg Marwedel , Hamburg

Das größte Sportwochenende des Jahres in der Hansestadt Hamburg hatte gleich drei Höhepunkte zu bieten. Viele Straßen in der Innenstadt waren wegen der Weltserie des Triathlons gesperrt, in Horn fand der vorletzte Tag des traditionsreichen Galopp-Derbys statt, und im Tennisstadion am Rothenbaum steuerte die Beachvolleyball-WM auf ihr Finale zu.

Die mit Abstand größte Stimmung entwickelte sich aber beim Spiel im Sand. Es wurden nämlich Thole-Wickler-Festspiele. Mit einem 17:21, 21:16, 15:12-Sieg gegen die norwegischen Weltranglisten-Ersten Anders Mol/Christian Sörum zog das Hamburger Duo Julius Thole und Clemens Wickler (in Starnberg geboren) nach einem fantastischen Duell ins Finale ein, das sie am Sonntag gegen die Russen Wjatscheslaw Krassilnikow und Oleg Stoyjanovki (14 Uhr) bestreiten. Es war der zweite große Erfolg an diesem Tag. Insgesamt haben sie nun an drei Tagen viermal brilliert. Mit einem fünften Mal am Sonntag wären sie Weltmeister.

Der Samstag hatte schon am Mittag mit einem 21:18, 21:17-Erfolg gegen die Altmeister Phil Dahlhausser und Nick Lucena (USA) im Viertelfinale begonnen. 12 000 Fans sangen den Namen der neuen deutschen Beach-Helden, da waren die professionellen Anheizer ums abgesteckte Sandfeld überflüssig. Schon am Freitagabend tönte "Oh, wie ist das schön" über die Anlage. Die Zuschauer sind ein erheblicher Pluspunkt für die beiden einzigen verbliebenen Deutschen. Schon am Samstagmorgen bildeten sich erneut lange Schlangen vor den Toren der Rothenbaum-Arena.

Selbst der so kritische Sportdirektor spricht von einer "Weltklasseleistung"

Thole, 22, und Wickler, 24, hatten das Turnier aus deutscher Sicht schon da gerettet, nachdem die anderen neun Teams - einschließlich der Werbeikone Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch - früh ausgeschieden waren. Selbst Niclas Hildebrand, der sonst so kritische Sportdirektor Beach des Deutschen Volleyball-Verbandes, hatte ihnen schon am Freitag eine "Weltklasseleistung" beim Sieg über den brasilianischen Olympiasieger von 2016 und Weltmeister von 2015, Alison Cerutti mit seinem neuen Partner Alvaro Filho bescheinigt. Fast noch stärker waren sie am Tag zuvor gegen die niederländischen Weltmeister von 2013, Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen gewesen, als Julius Thole unglaubliche zwölf Blocks hinlegte.

Selbst ihrem Mentor Julius Brink blieb quasi die Spucke weg. Er hatte ihnen zwar den großen internationalen Durchbruch prophezeit. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio traut der Olympiasieger von 2012 (mit Jonas Reckermann) ihnen einen Medaillenrang zu. Aber dass das Team, das erst seit Herbst 2017 zusammenspielt, nun gleich so schnell in die Weltspitze aufsteigt, das hatte auch er nicht erwartet. Die am Mittag geschlagenen US-Amerikaner, deren WM-Titel und Olympiasieg schon zwölf beziehungsweise elf Jahre her sind, lobten die Deutschen. "Sie sind sehr weit für ihr Alter", sagte Dahlhausser anerkennend. Als er selbst 22 Jahre alt war, habe er "nur draufgehauen". Aber dieses Duo habe bei jedem Problem eine Antwort gehabt, auch dank ihrer Variabilität.