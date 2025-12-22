Der deutsche Beachvolleyball-Bundestrainer Christoph Dieckmann, 49, wird seinen Job im nächsten Jahr beenden. Aus „persönlichen Gründen“ werde er den Deutschen Volleyball -Verband im März 2026 verlassen, gab der DVV bekannt. Hintergrund: Der Europameister von 2006 lebt mit der Familie in Griechenland.

„Um die Aufgabe als Chef-Bundestrainer so auszuüben, dass sie meinem eigenen Anspruch genügt und den Athletinnen und Athleten gerecht wird, wäre jedoch eine deutlich stärkere Präsenz in Deutschland notwendig“, findet Dieckmann selbst. Als Nachfolger wird Paul Becker, 35, vom Nachwuchs- zum Chefbundestrainer befördert.