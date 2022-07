Olympiasiegerin Laura Ludwig und die bisherige Weltklasse-Hallenspielerin Louisa Lippmann wollen zukünftig ein Duo im Beachvolleyball bilden. "Wir werden in zwei Monaten zum ersten Mal so richtig gemeinsam im Sand stehen und regelmäßig ins Training einsteigen", gab Ludwig, 36, im ZDF bekannt, Fernziel seien die Sommerspiele 2024. Lippmann , 27, fünfmalige Volleyballerin des Jahres, hatte ihre Karriere in der Halle im Mai überraschend beendet, um in den Sand zu wechseln. Bei der EM im Rahmen der European Championships in München (11. bis 21. August) tritt sie an der Seite von Kira Walkenhorst an, die in Rio 2016 mit Ludwig Gold gewonnen hatte. Ludwig steigt in diesem Jahr nach ihrer zweiten Babypause wieder ein, zuvor spielte sie mit Margareta Kozuch, die ebenfalls aus der Halle gewechselt war. Gemeinsame Turniere mit Lippmann wird es 2022 wohl noch nicht geben. "Davon gehen wir erst mal nicht aus", sagte Ludwig.