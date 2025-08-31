Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben das Finale von Hamburg verpasst. Das deutsche Duo verlor am Sonntag bei dem Elite-16-Event in der Hansestadt im Halbfinale gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth mit 0:2 (19:21, 13:21).