15. August 2019, 18:39 Uhr Beachvolleyball Ludwigs Niederlage zum Start

Nach ihrem Aus im EM-Achtelfinale in Moskau sind Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Partnerin Margareta Kozuch beim Vier-Sterne-Turnier an gleicher Stelle mit einer Niederlage in die Gruppenphase gestartet. Die Hamburgerinnen mussten sich nach überstandener Qualifikation dem spanischen Duo Liliana/Elsa 0:2 (19:21, 18:21) geschlagen geben. Ludwig/Kozuch kämpfen derzeit wie auch die anderen deutschen Nationalteams um die Teilnahmeplätze für die Olympischen Spiele 2020. Ein Startrecht für Tokio liegt für das prominenteste Paar derzeit aber nicht in Reichweite, der Druck steigt. "Es ist 80 Prozent mehr Kopf als alles andere. Es ist schwer, es ist anstrengend, wir versuchen, bei uns zu bleiben", sagte Ludwig. Derzeit liegt kein deutsches Frauen-Team unter den Top 15 der Welt.