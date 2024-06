Beachvolleyballerin Laura Ludwig hat sich den Traum von ihren fünften Olympischen Spielen erfüllt. Die 38-Jährige setzte sich mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann beim Elite16-Turnier im tschechischen Ostrava im direkten Duell mit Karla Borger und Sandra Ittlinger mit 2:0 (21:14, 24:22) durch. Das Duo Ludwig/Lippmann kann durch den Sieg in der ersten Qualifikationsrunde von ihren nationalen Konkurrentinnen im Rennen um das zweite deutsche Paris-Ticket nicht mehr überholt werden. Bis zum 9. Juni können die Teams noch Punkte für das sogenannte Provisional Olympic Ranking des Weltverbandes FIVB sammeln, das Turnier in Ostrava ist dabei die letzte Chance.

Vor Turnierstart hatten Rio-Olympiasiegerin Ludwig/Lippmann auf Rang 15 gelegen, 220 Punkte vor Borger/Ittlinger, für die die Niederlage am Mittwoch das Turnier-Aus bedeutete. In Ostrava starten außerdem Svenja Müller und Cinja Tillmann im Hauptfeld. Das Duo hatte als bestes deutsches Team bereits vor Turnierstart Rang elf belegt und eines der beiden möglichen Tickets sicher. „Tokio hat mir gezeigt, dass da noch Potenzial ist und ich noch nicht aufhören kann, weil ich den Sport zu sehr liebe und auch zu wettkampfgeil bin“, hatte Ludwig vor zwei Jahren in einem FAZ-Interview erklärt. Bei den vergangenen Sommerspielen in Japan hatte die Rio-Olympiasiegerin mit Margareta Kozuch den fünften Platz belegt und anschließend eine Baby-Pause eingelegt.

Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes feierte Ludwig im November 2022 an der Seite der ehemaligen Hallen-Nationalspielerin Lippmann ihr Comeback, das Duo gewann im vergangenen Jahr EM-Bronze. Während es für Ludwig die fünften Spiele werden, ist es für Lippmann die erste Teilnahme an Olympia.