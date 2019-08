12. August 2019, 19:08 Uhr Beachvolleyballerin Laura Ludwig "Der Kopf spielt ein bisschen mehr verrückt"

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig will mit Partnerin Margareta Kozuch 2020 nach Tokio. Ein Gespräch darüber, warum die neue Beziehung noch hakt, sie aber nicht an ein mögliches Comeback mit Kia Walkenhorst denkt.

Interview von Sebastian Winter

Laura Ludwig hat es sich in einem Café im Luschniki-Sportkomplex an der Moskwa bequem gemacht. Nicht weil es so ein schönes Plätzchen wäre, sondern weil es dort gutes Internet und noch besseres Essen gibt. Die EM-Finals schaut sich die 33-Jährige von der Tribüne aus in Moskau an, mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch ist sie früh gescheitert. Eine ungewohnte Situation für die viermalige Europameisterin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin - und das mitten in der Qualifikation für die Spiele in Tokio. Am Mittwoch ...