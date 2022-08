Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann haben das Achtelfinale bei der Heim-EM in München verpasst. Das deutsche Beachvolleyball-Duo unterlag den Schweizerinnen Esmee Böbner/Zoe Verge-Depre in der Zwischenrunde 0:2 (19:21, 20:22). Auch die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann schieden in der ersten K.-o.-Phase aus.

Walkenhorst hatte in München dank einer Wildcard ihr erstes internationales Turnier nach ihrem zwischenzeitlichen Karriereende 2019 gespielt. Für Partnerin Lippmann war es die erste Beach-EM. Die ehemalige Hallen-Nationalspielerin will sich mit Laura Ludwig für Olympia 2024 in Paris qualifizieren. Müller/Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) verloren in der Zwischenrunde gegen Margherita Bianchin/Claudia Scampoli 1:2 (21:12, 19:21, 15:17). Die Italienerinnen trafen am Abend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) auf Karla Borger und Julia Sude (Düsseldorf). Tillmann, 31, und ihre zehn Jahre jüngere Partnerin Müller sind nach starkem Saisonstart (Sieg beim Elite-16-Turnier in Ostrava und WM-Bronze im Juni in Rom) aus dem Tritt geraten. Dazu trugen auch Corona-Infektionen der beiden nach der WM bei.

Neben Borger/Sude hatten zuvor zwei weitere deutsche Frauen-Duos (Laboureur/Schulz und Ittlinger/Schneider) als Gruppenerste den direkten Sprung in das Achtelfinale geschafft.