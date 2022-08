Zwei deutsche Frauen-Teams stehen bei den Beach-Volleyball-Europameisterschaften in München im Viertelfinale. Als erstem Duo gelang am Donnerstag den Stuttgarterinnen Karla Borger und Julia Sude der Sprung in die Runde der letzten Acht. Die EM-Dritten des Vorjahres schlugen Margherita Bianchin und Claudia Scampoli mit 18:21, 21:14, 15:8. Die beiden Italienerinnen hatten noch am Vormittag in der Zwischenrunde die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann aus Hamburg ausgeschaltet. Auch die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz zogen in die nächste Runde. Ihr Spiel gegen die Schweizerinnen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré war beim Stand von 18:21, 8:5 wegen eines Gewitters für längere Zeit unterbrochen worden. Nach der Pause sicherten sich die Stuttgarterinnen den zweiten Satz mit 21:13 und den Tiebreak mit 15:9. Böbner/Vergé-Dépré hatten Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und Interims-Partnerin Louisa Lippmann in der Zwischenrunde besiegt.