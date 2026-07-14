David Åhman und Jonatan Hellvig kommen rüber ins Orgazelt beim Einladungsturnier in Ebersberg östlich von München, sie tragen Sandalen, erfüllen vorher wirklich jeden Autogramm- und Selfiewunsch. Es sind Hunderte. Die Olympiasieger, Welt- und Europameister haben an diesem Sommer-Wochenende „frei“ – es steht kein Weltserienturnier auf dem Programm. Also sind sie dem Lockruf der Veranstalter von Beach2go, Barthel Spranger und Dieter Heidrich, gefolgt. Normalerweise organisieren sie bayerische Meisterschaften, doch dieses Mal haben sie in Åhman und Hellvig, beide 24, keine Geringeren als die Revolutionäre des Beachvolleyballs nach Oberbayern gelockt – und andere Topteams, die sich hier merklich wohlfühlen.

SZ: Herr Åhman, Herr Hellvig, Sie kommen beide aus Schweden, dem Land des Wintersports, des Eishockeys. Beachvolleyball kommt einem da nicht unbedingt sofort in den Sinn. Bekommen Sie oft Kommentare ab wegen Ihrer Sportwahl?

Jonatan Hellvig: Die Leute denken seltsamerweise immer, wir würden Handball spielen. Nicht nur Wintersport, auch Handball ist in Schweden sehr beliebt und klingt offenbar irgendwie ähnlich wie Volleyball. Wir müssen es ihnen jedenfalls immer erst erklären. Wissen Sie, Beachvolleyball hat in unserem Land inzwischen richtig an Fahrt aufgenommen – der Sport wird immer größer. Ein wichtiger Grund sind unsere Erfolge der vergangenen Jahre sowie jene von Isabelle Haak (Klubweltmeisterin und zweimalige Champions-League-Siegerin in der Halle) und der Hallen-Nationalmannschaft.

Am Ziel ihrer Träume: Hellvig hilft Åhman nach dem verwandelten Matchball aus dem Sand. Pontus Lundahl/TT/Imago

Wie sind Sie beide mit diesem Spiel aufgewachsen?

Hellvig: Meine Eltern und meine beiden Schwestern haben alle Beachvolleyball gespielt, daher war das für mich ganz selbstverständlich. Hallenvolleyball im Winter, Beachvolleyball im Sommer – so sah mein Leben als Teenager aus. Ich habe bis zu meinem 15. Lebensjahr auch Fußball gespielt, aber dann habe ich mich entschieden, im Sand zu bleiben. Und ich ging nach Falköping, eine kleine Stadt in Mittelschweden, an die einzige Oberschule unseres Landes, die sich auf Volleyball spezialisiert hat. Dort werden sowohl Hallen- als auch Beachvolleyball angeboten, und man erhält eine hervorragende Ausbildung.

Lief das bei Ihnen ähnlich, Herr Åhman?

David Åhman: Nein, ich komme nicht aus einer Volleyballfamilie, und ich bin viel weiter nördlich in Schweden aufgewachsen als Jonatan. Umeå, wo ich aufgewachsen bin, liegt mehr als 600 Kilometer nördlich von Jonatans Heimatstadt Stockholm. Daher ist es vielleicht umso überraschender, dass ich mich für Beachvolleyball entschieden habe. Aber wir haben auch eine Indoor-Beachvolleyballanlage direkt in meiner Stadt.

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Wie praktisch.

Åhman: Ja, und das war einer der Gründe, warum ich diesen Sport lieben gelernt habe. Außerdem sind meine Eltern Sportlehrer. Meine Schwester und ich haben viele verschiedene Sportarten ausprobiert, und genau wie sie bin ich schließlich beim Volleyball geblieben. Und ich bin zu Hause geblieben. Wissen Sie, hier im Ort leben einige der besten Beachvolleyballer Schwedens, wie Björn Berg, der an den Olympischen Spielen 2000 und 2004 teilgenommen hat. Ich hatte also exzellente Trainingspartner. 2018 haben Jonatan und ich dann die Jugendolympiade gewonnen – und seitdem läuft es rund.

Sie gelten als Revolutionäre im Beachvolleyball, weil Sie das Spiel verändert haben. Was Sie auszeichnet: eine große Vielfalt an Sprungaufschlägen und urplötzlichen Angriffen direkt nach der Annahme, ohne den Ball wie üblich zuzuspielen. Auch Überkopfpässe und schnelle Sprungzuspiele gehören zu Ihrem Repertoire. Wie kam es zu diesem Stil?

Åhman: Es war von Anfang an unser Plan, diesen neuen Spielstil zu prägen. Als wir 2018 begannen, als Team zusammenzuspielen, haben wir Sprungaufschläge sofort in unser Repertoire aufgenommen, und im Laufe der Jahre hat sich unser System weiter verfeinert. Wenn man sich ein Video von den Olympischen Jugendspielen vor acht Jahren ansieht, würde man feststellen, dass wir damals ein völlig anderes Spiel gespielt haben. Unser System funktioniert aber mittlerweile sehr gut.

Spektakulärer Spielstil: Hellvig beim Sprungzuspiel auf Åhman. Stefan Jerrevång/TT/Imago

Hellvig: Wir versuchen einfach, die klassische Rollenverteilung zwischen Blockern und Angreifern aufzubrechen und das gegnerische System durcheinanderzubringen. Das macht unser Spiel für unsere Gegner unberechenbarer. Sie wissen dann im Idealfall nicht mehr, wer von uns gerade angreifen wird.

Åhman: Aber es gibt noch ein weiteres, sehr junges schwedisches Team, das auf sehr ähnliche Weise spielt …

… und das ebenfalls hier in Ebersberg antritt. Jacob Hölting Nilsson, 20, und Elmer Andersson, 18. Aktuell sind die beiden die Weltranglisten-Ersten, Sie sind nur die Nummer zwei.

Hellvig: Und sie haben einfach unser System kopiert. Es war sozusagen ein kostenloses Tutorial (lacht). Aber das ist auch kein großes Wunder, denn die beiden haben dieselben Trainer wie wir. Ganz ehrlich, das ist doch super: Wir können das Training ganz nach unseren Vorstellungen gestalten und einander motivieren, noch besser zu werden.

Ist es eigentlich anstrengender, Beachvolleyball nicht auf die klassische Art mit Annahme, Zuspiel und Angriff zu spielen – sondern eher mit dem Freestyle-Ansatz, den Sie verfolgen?

Hellvig: Ganz im Gegenteil. Wenn man den Ball mit dem zweiten Kontakt angreift, endet der Ballwechsel im Idealfall früher. Das ist besser, auch für das Energiemanagement, wenn man während eines Turniers viele Spiele bestreiten muss.

Åhman: Vor jedem Ballwechsel stehen wir vor einer neuen Entscheidung: Wie können wir den gegnerischen Blocker am besten dazu zwingen, so hart wie möglich zu arbeiten? Wie nutzen wir den Überraschungseffekt am ehesten aus? Wir haben viele Jahre damit verbracht, diesen Spielstil im Training mit unseren Coaches Anders Kristiansson und Rasmus Jonsson zu perfektionieren.

Die Väter des Erfolgs: Die Trainer Rasmus Jonsson (Zweiter von links) und Anders Kristiansson (Dritter von links) inmitten der Olympiasieger. Jonas Ekströmer/TT/Imago

Als Sie im Finale der Olympischen Spiele 2024 in Paris unter dem Eiffelturm gegen Clemens Wickler und Nils Ehlers angetreten sind, verloren die Deutschen glatt. Sie waren völlig überfordert. Warum hatten sie keine Chance?

Hellvig: Wir haben einfach sehr gut gespielt; gleichzeitig war es nicht ihr bestes Spiel. Wir hatten zuvor auch schon viele knappe Spiele gegen sie gehabt.

Sie spielen nun schon seit acht Jahren gemeinsam auf der Tour. Damals waren Sie beide 16, Sie haben also auch Ihre Teenagerjahre zusammen verbracht. Wie war das so?

Hellvig: Was denken Sie? Es hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, da wir es geliebt haben, Beachvolleyball zu spielen und um die Welt zu reisen.

Und, wie man hört, immer im selben Zimmer zu schlafen?

Åhman: Wenn wir zu Hause in Schweden sind, machen wir das natürlich nicht. Aber wenn wir auf Reisen sind oder an Turnieren teilnehmen, schlafen wir im selben Hotelzimmer.

Hellvig: Der Weltverband stellt schlicht und einfach jedem Team ein Zimmer zur Verfügung. Wir sehen also keinen Grund, ein weiteres Zimmer zu buchen und mehr Geld als nötig auszugeben.

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Sie sind beide 24 Jahre alt, haben aber bereits alles erreicht, was Sportler erreichen können – Europameister 2022 und 2023, Olympiasieger 2024, Weltmeister 2025. Wenn man sich Ihre Entwicklung und Erfolge ansieht: Das ging alles unglaublich schnell.

Åhman: Es ging viel schneller als erwartet. Wir hätten nie gedacht, dass wir in unserem Alter solche Erfolge erzielen könnten. Selbst in Paris hätten wir nie gedacht, dass wir Olympiasieger werden würden. Stellen Sie sich vor: Wir hatten in der Gruppenphase bereits zwei Spiele verloren und wären fast ausgeschieden – es waren außerdem unsere allerersten Olympischen Spiele.

Welches Ziel haben Sie bisher nicht erreicht? Mitte August in Polen können Sie ja schon zum dritten Mal Europameister werden.

Hellvig: Gute Frage – da ist nicht mehr viel übrig (lacht). Die Olympischen Spiele sind einfach unser größtes Ziel, deshalb konzentrieren wir uns auf Los Angeles 2028. Beachvolleyball wurde genau dort geboren – was will man mehr?

Åhman: Hoffentlich können wir dort noch mehr Medaillen gewinnen. Aber es fühlt sich wirklich gut an, bereits alle großen Titel in der Tasche zu haben. So werden wir am Ende unserer Karriere nichts bereuen und müssen nicht hadern, weil wir dieses oder jenes Ziel nicht erreicht haben.

Im feinen Zwirn: Åhman und Hellvig neben dem schwedischen Prinzen Daniel und seiner Tochter Prinzessin Estelle. Suvad Mrkonjic/Bildbyran/Imago

Wenn Sie ein paar Wünsche freihätten für die World-Tour – was wäre das?

Hellvig: Der Volleyball-Weltverband hat ein neues System für die Weltserie im Sand angekündigt. Wir sind gespannt, ob das eine Verbesserung ist oder nicht. Ich kenne den Grund dafür, warum sie das System ändern wollen, nicht wirklich. Uns Spielern wurden bisher auch noch überhaupt keine Details mitgeteilt, obwohl die Serie bereits im November beginnen soll. Schließlich startet dann auch die Olympia-Qualifikation. Es wäre also schon schön, ein paar Details zu erfahren.

Mit welchen weiteren Problemen sind Sie konfrontiert?

Åhman: Wir würden uns mehr Turniere in Europa wünschen. Viele Teams kommen von hier, und die Turniere in Europa sind in der Regel wirklich gut. Zum Beispiel in Ostrava, Gstaad oder Wien.

Und was den Verdienst angeht: Wie hat sich die Situation bei den Preisgeldern im Laufe der Zeit entwickelt?

Åhman: Wenn man sich den Trend der letzten 15 Jahre ansieht, sind die Preisgelder in unserem Sport stagniert oder sogar zurückgegangen. Das ist kein Vergleich zu anderen Sportarten, die außerdem mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Hellvig: Wir beide schneiden in dieser Hinsicht immer noch relativ gut ab, weil wir bei Turnieren oft recht erfolgreich sind. Für andere Teams ist es viel schwieriger. Würden sie nicht von ihren Verbänden unterstützt, könnten sie niemals um die Welt reisen und an World-Series-Turnieren oder Welt- und Europameisterschaften teilnehmen. Sie können von ihrem Sport nicht leben. Diese Situation muss sich also definitiv verbessern.

Was haben Sie von Ihrem Verband oder dem Land Schweden denn für die olympische Goldmedaille in Paris erhalten?

Åhman: Nichts.

Wirklich gar nichts?

Åhman: Nein, in Schweden bekommt man für eine olympische Goldmedaille nichts. Andererseits unterstützen uns der Volleyballverband und das Schwedische Olympische Komitee sehr, was Reisen, Trainings und so weiter angeht.

Hellvig: Und wir haben von unseren privaten Sponsoren eine finanzielle Prämie für den Olympiasieg erhalten. Aber wir sind noch weit davon entfernt, uns Millionäre nennen zu können.