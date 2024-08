Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat sich mit einer Niederlage von der EM-Bühne verabschiedet. Die Hamburgerin verlor am Freitag mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann gegen die zweimaligen Europameisterinnen Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland im Achtelfinale mit 0:2 (12:21, 18:21). Im vergangenen Jahr hatte sich das deutsche Beachvolleyballduo noch Bronze gesichert, bei ihrer letzten Europameisterschaft war für Ludwig im niederländischen Arnheim nun bereits vor den Medaillenspielen Schluss.

Ludwig, die nach der Saison ihre Karriere beenden wird, hatte vor 20 Jahren ihr EM-Debüt gegeben. Seitdem gewann sie zehn Medaillen bei den kontinentalen Meisterschaften, viermal sicherte sie sich den Titel. Auf ihrer Abschiedstour will die 38-Jährige noch das Elite16-Turnier in Hamburg (21. bis 25. August) und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) bestreiten. Für Ludwigs vorherige Partnerin Margareta Kozuch ist die EM ebenfalls beendet. Die 37-Jährige verlor mit Sarah Schneider gegen die Schweizerinnen Esmee Böbner/Zoe Verge-Depre mit 1:2 (21:17, 16:21, 9:15).