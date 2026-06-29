Die deutschen Beachhandballer bleiben das Maß der Dinge: Gut ein Jahr nach dem erstmaligen Gewinn der Europameisterschaft hat die deutsche Beachhandball-Nationalmannschaft eine weitere Premiere gefeiert und auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Im Endspiel bezwang das Team von Bundestrainer Marten Franke WM-Rekordsieger Brasilien in Zagreb mit 2:0 (21:18, 21:14). Es war die erste Medaille einer deutschen Männermannschaft bei einer WM überhaupt – und dann gleich die goldene.

„Es war ein umkämpftes Match. Wir haben unser gesamtes Herz auf der Platte gelassen“, sagte DHB-Torhüter Moritz Ebert, der neben dem deutschen Verteidiger Severin Henrich bei der insgesamt elften Ausgabe der Endrunde ins Allstar-Team gewählt wurde.

„Das war ein überragendes Finale. Wir haben noch nie ein so starkes Spiel gespielt wie heute“, sagte Bundestrainer Franke nach acht Spielen ohne Niederlage. Sein Team hat damit auch den Hattrick perfekt gemacht. Nach dem Gewinn des EM-Titels hatten die Beachhandballer im vergangenen Jahr auch bei den World Games triumphiert.

„Wir haben uns vor mehr als einem Jahrzehnt wieder zu Beachhandball als Leistungssport bekannt. Solch eine Entwicklung war unser Traum“, sagte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes. Auch Ingo Meckes, Vorstand Sport beim DHB, war nach dem Finale in Zagreb begeistert: „Die Jungs haben im Finale ein Feuerwerk gezündet und das perfekte Spiel gezeigt – fokussiert, souverän und mit einem unglaublichen Teamspirit. Diese Beachhandball-Nationalmannschaft hat uns in ihren Bann gezogen!“

Das deutsche Frauenteam, das bereits 2022 und 2024 den WM-Titel gewann, belegte in Kroatien Rang fünf.