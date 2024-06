Die deutschen Beach-Handballerinnen haben ihren Weltmeister-Titel erfolgreich verteidigt. Die Auswahl von Bundestrainer Alexander Novakovic setzte sich am Sonntag im Endspiel auf Pingtan Island in China glatt in 2:0 Sätzen (24:16, 21:18) gegen Argentinien durch. Zuvor hatte das DHB-Team im Halbfinale Dänemark mit 2:1 besiegt.