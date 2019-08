Artikel per E-Mail versenden

Timmendorfer Strand (dpa) - Laura Ludwig und Margareta Kozuch sowie Karla Borger und Julia Sude bestreiten das Endspiel um die deutsche Meisterschaft im Beachvolleyball. Im Halbfinale in Timmendorfer Strand setzten sich die Olympiasiegerin und ihre Partnerin am Samstag mit 2:1 (26:28, 21:11, 18:16) gegen Kim Behrens und Cinja Tillmann durch. Das zweite Semifinale gewannen Borger/Sude gegen Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur mit 2:0 (21:19, 21:11). Das Endspiel wird am Sonntag (12.15 Uhr) ausgetragen.

Bei den Männern finden die Halbfinalspiele erst am Sonntag statt. Überraschend haben Nils Ehlers und Lars Flüggen den Einzug in die Vorschlussrunde verpasst. Das zuletzt erfolgreiche Duo unterlag Jonathan Erdmann und Sven Winter im Viertelfinale mit 0:2 (16:21, 18:21). Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler müssen am Samstagabend noch ihr Viertelfinale bestreiten.