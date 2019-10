Hamburg (dpa/lno) - Die weltbesten Beachvolleyball-Asse machen auch 2020 wieder in Hamburg Station. Wie der Weltverband FIVB und die Veranstalter der Beach Volleyball Major Series am Mittwoch bekanntgaben, findet das 5-Sterne-Turnier im kommenden Jahr vom 19. bis 23. August in der Hansestadt statt. Gespielt wird der Abschluss der höchstdotierten Turnier-Serie im Rothenbaum-Stadion, wo in diesem Sommer die Beachvolleyball-WM rund 130 000 Besucher begeistert hatte.

"Ende August wird Hamburg erneut zum Hotspot der internationalen Beachvolleyball-Welt: Mit dem Hamburg Major 2020 geht die spektakuläre Beach-Party am Rothenbaum in eine neue Runde", sagte Sportsenator Andy Grote. Der SPD-Politiker erinnerte an den großen Erfolg der Lokalmatadoren Clemens Wickler und Julius Thole, die vor heimischem Publikum WM-Zweite geworden waren. "Spätestens wenn Hamburgs Top-Teams erneut gegen die internationale Weltelite vor heimischem Publikum aufschlagen, werden die Emotionen in der Beach-Arena am Rothenbaum überkochen", glaubt Grote.