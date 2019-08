Ehlers/Flüggen verpassen Halbfinale beim Major in Wien

Wien (dpa) - Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lars Flüggen haben beim Major-Turnier in Wien das Halbfinale verpasst. Das Hamburger Duo unterlag am Samstag in der Runde der besten acht Teams den Amerikanern Philip Dalhausser und Nicholas Lucena deutlich mit 0:2 (13:21; 18:21).