Die vier Ausrichter der regionalen Qualifikationsturniere für den deutschen Basketball-Pokal stehen fest. Im Norden werden die Turniere in Bonn und Vechta ausgerichtet, im Süden sind Ulm und Weißenfels die Gastgeber. Wegen der Coronakrise hat die Basketball-Bundesliga (BBL) den Modus für den kommenden Pokalwettbewerb verändert. 16 Klubs nehmen am 17./18. und 24./25. Oktober an vier Regionalturnieren teil, die Sieger treffen anschließend in einem Top Four (1./2. November) aufeinander. Von den 18 Bundesligisten dürfen Aufsteiger Chemnitz sowie Hamburg, Tabellenletzter der abgebrochenen Hauptrunde 2019/20, nicht teilnehmen. Die Auslosung zu den einzelnen Turnieren soll in den kommenden Wochen stattfinden.