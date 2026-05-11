Da saß Pedro Calles und lauschte dem Kollegen mit großen Augen und offenem Mund. Der 42-jährige Spanier ist Coach der Berliner Basketballer, gilt als eines der großen Trainertalente in der Basketball -Bundesliga ( BBL ) und setzt die unter Aíto García Reneses vor zehn Jahren begonnene Tradition der iberischen Cheftrainer beim ehemaligen Serienmeister fort. Gerade hatten die Berliner das Spiel beim FC Bayern München verloren, womit der Titelverteidiger sich vorzeitig den ersten Platz nach der Hauptrunde gesichert hatte. Und damit den Vorteil des Heimrechts bis ins Finale, was bedeutet, dass in der Best-of-five-Serie ein entscheidendes fünftes Spiel stets im Münchner SAP Garden stattfinden wird.

Die Berliner hätten dies als der erste Verfolger der Münchner, wenn auch kaum verhindern, so zumindest hinauszögern können. Und es wurde in der Schlussphase der Partie tatsächlich noch einmal knapp, letztlich setzte sich der Favorit auf eigenem Terrain 85:79 durch und buchte den Heimvorteil. Es gelang also auch den Berlinern nicht, Zweifel am überdeutlichen Favoritenstatus der Bayern zu streuen. Gleichwohl nahm der Münchner Trainer die enge Schlussphase zum Anlass für jenes Kurzreferat, dem Calles so interessiert lauschte. Wer Svetislav Pesic ein wenig kennt, der weiß, dass ihm Schlamperei ob eines sicher geglaubten Sieges zuwider ist, was er entsprechend markig kritisierte: „Wer vier Autos in der Garage hat, hält es nicht mehr für nötig, zum Defensivrebound zu gehen“. Frei übersetzt: Die Spieler waren ihm zu satt, zu pomadig. Der Serbe duldet keinerlei Bequemlichkeit, egal, wie deutlich die Führung, egal, wie bedeutungslos das Spiel ist.

Bambergs Basketball-Trainer Gavel : Sein Weg geht steil nach oben Anton Gavel ist seit vier Jahren Trainer Cheftrainer, wurde in seiner Debütsaison deutscher Meister mit Ulm und gewinnt nun mit Außenseiter Bamberg den Pokal. Über einen, der sich dennoch nie zu wichtig nimmt. Von Ralf Tögel ...

Als sich der 76-Jährige den Ärger von der Seele geschimpft hatte, entschuldigte er sich bei Calles für die Dauer seiner Einlassung und gab ihm noch einen Tipp mit in die Playoffs: „Defense, Pressing, Defense, Pressing und Defense.“ Eine harte und aufmerksame Abwehrarbeit ist die Grundlage im Spiel des Welt- und Europameistertrainers, Calles bedankte sich artig, es sei ihm immer eine Freude, dem Altmeister zu lauschen: „Ich lerne mit jedem Satz.“ Pesic hatte in seiner Zeit in Berlin von 1993 bis 2000 den Grundstein für die Erfolge von Alba gelegt, den Klub zum Serienmeister geformt und den Korac Cup gewonnen. Jetzt will er mit dem FC Bayern seine große Karriere mit einem weiteren Meistertitel beenden, Pesic hat seinen Rückzug aus dem aktiven Geschäft zum Saisonende angekündigt.

Auch Sport-Geschäftsführer Dragan Tarlac wird den FCB verlassen, aus Ulm kommt Thorsten Leibenath

Überraschend gaben die Bayern am Montag bekannt, dass auch Sport-Geschäftsführer Dragan Tarlac den Klub nach zwei Jahren „aus persönlichen Gründen“ verlassen wird. Unstrittig ist, dass der 53-jährige ehemalige NBA-Spieler, der zuletzt die serbische Nationalmannschaft sportlich verantwortet hatte, mit dem Pokal-Aus sowie dem Verpassen der Euroleague-Playoffs in dieser Saison zwei klar formulierte Ziele der Bayern verpasst hat. Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Vom Liga-Konkurrenten Ulm wird Geschäftsführer Thorsten Leibenath nach München wechseln und diese Aufgabe übernehmen.

Natürlich würde auch Tarlac den Klub gerne mit einem Titel in der Vita verlassen, die Aussichten jedenfalls könnten kaum besser sein: Der Titelverteidiger hat den klar besten Kader und müsste in einer Serie dreimal geschlagen werden. Ein Ausrutscher hingegen ist immer drin, das haben die Bamberger vorexerziert, als sie die Bayern im Pokalhalbfinale im SAP Garden düpierten und im Finale auch noch Berlin bezwangen. Die Oberfranken haben seit dem Pokaltriumph nur eine einzige der verbliebenen 13 Partien verloren und gehen nur wegen des direkten Vergleichs hinter den punktgleichen Berlinern als Dritter in die Playoffs.

Während die Gegner von München und Berlin in den Play-ins zwischen Vechta, Aufsteiger Trier, Rostock und Ludwigsburg im Wochenverlauf noch ermittelt werden, treffen die wiedererstarkten Bamberger auf Ulm. Die Rückkehr von Trainer Anton Gavel zu seinen sportlichen Wurzeln hat sich bezahlt gemacht, nach einem mäßigen ersten Jahr hat der Deutsch-Slowake die Lehren gezogen und nun einen Kader geformt, dem einiges zuzutrauen ist. Gegner ist Ulm, dem Gavel 2023 die Meisterschaft beschert hat. Wie schon im Meisterjahr für die Schwaben wurde Gavel erneut von der BBL zum Trainer der Saison gewählt, dem in EJ Onu der beste Verteidiger der Spielzeit zur Verfügung steht.

Traditionsklubs wie Oldenburg oder Frankfurt haben die Endrunde verpasst

In den Würzburg Baskets steht ein weiterer bayerischer Klub als Tabellenfünfter in der Endrunde. Die Unterfranken haben sich in den vergangenen fünf Jahren unter Trainer Sasa Filipovski zu einer festen Größe in der Liga entwickelt und treffen auf die Baskets Bonn, Champions-League-Sieger von 2023. Überhaupt ist eine Verlagerung der Kraftverhältnisse gen Süden auffällig, mit etwas bajuwarischer Sympathie könnte man auch noch die Ulmer hinzuzählen, deren Arena in Neu-Ulm und damit im Freistaat steht. Dagegen haben Traditionsklubs wie Oldenburg oder Frankfurt den Sprung in die Playoffs verpasst, Ludwigsburg immerhin kann die Zugehörigkeit zu den besten Acht noch über die Play-Ins schaffen.

Da war die Basketball-Welt der Löwen Braunschweig noch in Ordnung: Alleingesellschafter Dennis Schröder (li.) mit Geschäftsführer Nils Mittmann, als es sportlich noch deutlich besser lief. Darius Simka/Regios24/Imago

Fest steht bereits, dass Schlusslicht Heidelberg und die Löwen Braunschweig den Gang in die zweite Liga ProA antreten müssen. Ein Schlag für Alleingesellschafter Dennis Schröder, der gerade in der NBA mit den Cleveland Cavaliers gegen die Detroit Pistons um den Einzug ins Playoff-Halbfinale kämpft. Der Welt- und Europameister hat immer wieder betont, dass es sein Traum sei, zum Ende seiner aktiven Karriere mit Braunschweig in der Bundesliga und um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Der Abstieg indes dürfte dieses Vorhaben nur verzögern, zum einen sind dem Kapitän der Nationalmannschaft noch ein paar gute Jahre in Übersee zuzutrauen, zum anderen wird er seinen Heimatklub weiter unterstützen, ein wichtiges Signal für den angepeilten Wiederaufstieg.

Zu den Sphären, in denen der Titelverteidiger spielt, ist es allerdings ein weiter Weg. Zwar hat der FC Bayern wegen Verletzungen und Krankheiten ein Seuchenjahr hinter sich, er will dies aber mit dem Meistertitel zu einem versöhnlichen Ende bringen. Zu Saisonbeginn hatte sich der litauische Königstransfer Rokas Jokubaitis bei der EM verletzt, er fiel die ganze Saison aus, dann erkrankte Weltmeistertrainer Gordon Herbert schwer und fehlte lange. In der Folge verpasste die Mannschaft mit einer Niederlagenserie die Euroleague-Playoffs. Pesic, der Weihnachten für Herbert installiert wurde, brachte mit Pressing und Defense Stabilität ins Spiel zurück, stolperte aber im Pokal. Umso wichtiger ist der deutsche Meistertitel für den Euroleague-Klub, mit diesem Kader und den finanziellen Möglichkeiten käme ein Scheitern einer Blamage gleich. Allein sechs Welt- und Europameister stehen im Team, in dem Andreas Obst gerade zum besten Spieler der Liga gekürte wurde.

Am Samstag beginnen die Playoffs mit der Partie Bamberg gegen Ulm, die Münchner steigen einen Tag später in die K.-o.-Runde ein. Es wird wieder viel zu erzählen geben für Svetislav Pesic.