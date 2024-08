Double-Gewinner FC Bayern München und Weltmeister-Trainer Gordon Herbert eröffnen die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Die Münchner treffen am 20. September in einem Heimspiel auf Fiba-Europe-Cup-Gewinner Niners Chemnitz, wie die BBL bei der Veröffentlichung des Spielkalenders bekanntgab. Die Partie findet im BMW-Park und nicht im neuen SAP-Garden, der hauptsächlich für Euroleague-Spiele vorgesehen ist, statt. Bereits am Wochenende davor (14. und 15. September) findet die erste Runde des BBL-Pokals statt.