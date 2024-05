Eine ganz besondere Respektbekundung hatte sich der beste Spieler des Gegners auf jeden Fall verdient. Zachary Seljaas von den Würzburg Baskets ist ohnehin eine auffällige Erscheinung, der Aufbauspieler trägt einen Vokuhila, die Nackenhaare wehen beim Laufen im Wind, dazu noch ein Dreitage- sowie ein Schnauzbart. Als der 26-jährige US-Amerikaner dann einen Freiwurf ausführte, da riefen die Bayern-Fans: „Du hast die Haare schön…“ Seljaas‘ 17 Punkte, seine Haare und der aufopferungsvolle Kampf der Unterfranken werden in Erinnerung bleiben, es wird aber immer wahrscheinlicher, dass sich in der Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft der Favorit durchsetzt: Der FC Bayern gewann am Freitagabend auch das zweite Spiel gegen den Außenseiter, dank einer starken zweiten Halbzeit deutlich mit 99:75 (48:44), sie haben jetzt drei Matchbälle zum Finaleinzug.

Spiel eins war schon eine klare Sache gewesen, und Würzburgs Trainer Sasa Filipovski hatte sich auch so angehört, als ob es dagegen kein Mittel gebe. „Sie sind stärker, schneller, größer“, befand er über die Bayern. Der Sieg in Spiel eins war nie gefährdet, aber Isaac Bonga war hernach trotzdem angesäuert. Es fiel angesichts des Endstands von 91:76 kaum auf, doch die Unterfranken hatten die zweite Halbzeit gewonnen – gar nicht bayern-like. „Wir haben sehr hohe Ansprüche“, sagte Bonga, und dass Würzburg noch mal dermaßen aufholen konnte, so etwas dürfe nicht passieren, er sprach von fehlendem „Killerinstinkt“ und ergänzte: „Wir müssen daran arbeiten, dass wir über 40 Minuten ein souveränes Spiel machen.“ Es ist im Laufe der Saison häufiger passiert, dass die Bayern im Schlussviertel irgendwie den Faden verloren. Außerdem, so Bonga, sei ein konzentriertes Ende ja auch gleich ein Signal an den Gegner für das nächste Spiel, das in diesem Fall ja auch nur 48 Stunden später startete.

Die Frage, ob die Würzburger das Tempo mitgehen können. Konnten sie nicht

Da hatte der Weltmeister wohl Recht. Würzburg wirkte am Freitagabend selbstbewusster. Die Bayern zogen nicht davon, Würzburg bewegte den Ball schnell und konnte immer wieder freie Würfe kreieren. So entwickelte sich diesmal ein offener Schlagabtausch, mit Bonga und Devin Booker als den auffälligsten Spielern auf Bayern-Seite. Allerdings hatten die Bayern ihren größten Vorteil gegen die stark dezimierten Würzburger mit acht aktiven Spielern schon die ganze Zeit eingesetzt: Sie rotierten viel, außer Carsen Edwards hatten bis zur Halbzeitsirene alle Spieler weniger als 14 Minuten gespielt. Wobei man den Forward Niels Giffey bei den zehn eingesetzten Bayern-Spielern womöglich nur zu vier Fünfteln dazuzählen darf: Der Weltmeister spielt seit der Halbfinalserie mit einer Carbonmaske, nachdem ihm im Viertelfinale ein Gegner aus Ludwigsburg die Nase gebrochen hatte. „Nach links und rechts sehe ich nur 80 Prozent“, hatte Giffey am Mittwoch gesagt.

Trotzdem war die Frage, ob die Gäste das hohe Tempo, das sie zum Teil selbst anschlugen, weiter mitgehen können. Konnten sie nicht. Zum Ende des dritten Viertels waren die Bayern erstmals zweistellig davongezogen (73:60), und da war er dann, der Killerinstinkt, bei Bonga sowieso, oder beim energischen Serge Ibaka, der jede Gelegenheit für einen Dunking nutzte. Am Sonntag findet das dritte Spiel der Serie in Würzburg statt, es könnte bereits die letzte Partie der Best-of-five-Serie sein – im Gegensatz zum anderen Halbfinale, das ganz sicher ein Spiel vier sehen wird, denn Alba Berlin glich am frühen Freitagabend mit einem 86:64 gegen Chemnitz zum 1:1 aus.

Im Hintergrund arbeiten die Bayern freilich schon weiter am Kader für die kommende Spielzeit. Es ist schon mehr als ein Gerücht, dass Oscar da Silva in seine Heimatstadt München zurückkehrt. Der 25-jährige Forward war beim MTSV Schwabing groß geworden und hatte einst den Bayern abgesagt, weil er in den USA studieren wollte. Nach dem Abschluss in Stanford in Biochemie spielte er für Ludwigsburg und Alba Berlin, danach wurde er mit dem FC Barcelona spanischer Meister. Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt für die Rückkehr sein: Da Silva würde bei den Bayern die deutsche Rotation weiter verstärken; für den Spieler könnte Trainer Laso und die Eröffnung des SAP Garden im kommenden Herbst die Rückkehr nach München noch interessanter machen. Er könnte auch zum neuen deutschen Meister wechseln.