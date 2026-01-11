Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern besiegt Wolfsburg 8:1Es wird irrwitzig

Doppeltorschütze und Mann des Spiels: Bayerns Angreifer Michael Olise.
Doppeltorschütze und Mann des Spiels: Bayerns Angreifer Michael Olise. (Foto: Tom Weller/dpa)

Die Bayern besiegen den nur eine Halbzeit konkurrenzfähigen VfL Wolfsburg erbarmungslos mit 8:1, sechs Tore fallen nach der Pause. Der herausragende Michael Olise trifft zweimal – und Harry Kane so, dass man an der Physik zweifelt.

Von Philipp Schneider

Harry Kane befand sich inmitten des Hoheitsgebiets eines Münchner Linksverteidigers, als er in der 33. Spielminute plötzlich auf dem Rücken lag, sich das Schienbein hielt und vor Schmerzen brüllte. Der Wolfsburger Moritz Jenz hatte ihn mit der Sohle am Schienbein erwischt, erzählenswert war die Szene jedoch aus anderen Gründen.

