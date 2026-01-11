Harry Kane befand sich inmitten des Hoheitsgebiets eines Münchner Linksverteidigers, als er in der 33. Spielminute plötzlich auf dem Rücken lag, sich das Schienbein hielt und vor Schmerzen brüllte. Der Wolfsburger Moritz Jenz hatte ihn mit der Sohle am Schienbein erwischt, erzählenswert war die Szene jedoch aus anderen Gründen.
FC Bayern besiegt Wolfsburg 8:1Es wird irrwitzig
Lesezeit: 4 Min.
Die Bayern besiegen den nur eine Halbzeit konkurrenzfähigen VfL Wolfsburg erbarmungslos mit 8:1, sechs Tore fallen nach der Pause. Der herausragende Michael Olise trifft zweimal – und Harry Kane so, dass man an der Physik zweifelt.
Undav und Leweling:Ein schwäbischer Gruß an den Bundestrainer
„Fast perfekt“ seien laut Trainer Hoeneß die ersten 30 Minuten seines VfB beim 4:1 in Leverkusen gewesen. Und dann brillieren zum Start ins WM-Jahr auch noch Deniz Undav und Jamie Leweling.
Lesen Sie mehr zum Thema