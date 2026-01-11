Harry Kane befand sich inmitten des Hoheitsgebiets eines Münchner Linksverteidigers, als er in der 33. Spielminute plötzlich auf dem Rücken lag, sich das Schienbein hielt und vor Schmerzen brüllte. Der Wolfsburger Moritz Jenz hatte ihn mit der Sohle am Schienbein erwischt, erzählenswert war die Szene jedoch aus anderen Gründen.