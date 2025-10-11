Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der großen Champions-League-Enttäuschung im Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg die Tabellenführung in der Bundesliga erobert. Vor 12 495 Zuschauern in der Wolfsburger Arena siegte die Mannschaft von Trainer José Barcala vier Tage nach der 1:7-Klatsche beim FC Barcelona mit 3:1 (1:0). Für die Wolfsburgerinnen war es die erste Niederlage in der Saison.

Klara Bühl (27.) und Momoko Tanikawa (57.) und Alara (90.+5) erzielten die Treffer der Bayern, Janina Minge (48.) schaffte den zwischenzeitlichen Ausgleich und fügte dem Meister im sechsten Saisonspiel damit den ersten Gegentreffer zu. Wolfsburgs Maria-Joelle Wedemeyer sah noch die rote Karte (90.+3). Schon im Supercup im August hatten die Double-Siegerinnen aus München mit 4:2 die Oberhand behalten.

Nach dem Debakel zum Königsklassen-Auftakt am Dienstag in Barcelona hatte VfL-Kapitänin Alexandra Popp mit „einer Art Trotzreaktion“ der Bayern gerechnet. Wolfsburgs Torhüterin Stina Johannes prognostizierte nach dem eigenen überzeugenden 4:0-Sieg in der Königsklasse am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain: „Die Bayern werden mit viel Wut, mit viel Aggressivität kommen, da müssen wir dagegenhalten.“

Das sollte sich bewahrheiten. Beide Mannschaften verfolgten zu Beginn die gleiche Strategie und attackierten sich früh. Dadurch gab es auf beiden Seiten Chancen, die Wolfsburgerinnen wirkten zunächst sattelfester in ihren Aktionen. Popp hatte die erste gefährliche Situation, ihr Kopfball ging nur ganz knapp rechts vorbei (14.).

Dennoch jubelten die Bayern etwas überraschend als erstes: Bühl verwandelte einen Distanzschuss von außerhalb des Strafraums ins linke Eck. Nur kurze Zeit später hatte die deutsche Nationalspielerin den Doppelpack auf dem Fuß, sie kam aus 18 Metern zum Abschluss – Johannes lenkte den Ball jedoch über die Latte.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Die Bayern schafften es einfach nicht, den Ball nach einer Flanke im eigenen Strafraum zu klären – und so kam Minge zum Abschluss. Der Ball wurde von Arianna Caruso unhaltbar abgefälscht und ließ FCB-Torhüterin Ena Mahmutovic chancenlos zurück. Doch die Double-Siegerinnen kamen zurück. Guilia Gwinn brachte den Ball in die Mitte, Wedemeyer und Camilla Küver konnten nicht klären – und so schob Tanikawa einfach ein.

Wolfsburg lief in der Schlussphase immer wieder an und hatten gute Gelegenheiten auf den Ausgleich, der ihnen die Tabellenführung zurückgebracht hätte. Doch es fehlte die nötige Genauigkeit – und so sorgte Alara für die Entscheidung.