Von Ralf Wiegand, Bremen

Am Ende herrschte fast so etwas wie Chaos im Strafraum des FC Bayern München. Im Bremer Weserstadion lief die Nachspielzeit, fünf Minuten obendrauf hatte der Zeitrichter dem packenden Spiel noch gegönnt. Crunch Time, diesen Begriff hat das Sprachlabor des Fußballs als Fachausdruck für die Phase entwickelt, in der alles davor nicht mehr zählt und sich Chancen und Risiken wie in einer Druckkammer verdichten. Die Bayern hatten vor dieser Zugabe die Gelegenheit verpasst, einem geruhsamen Feierabend entgegenzudaddeln, 2:0 hatten sie geführt. Aber dann gestatteten die Münchner Niklas Schmidt einen Traum von einem Anschlusstreffer für Bremen (86. Minute). Und Nachspielzeit kann Werder wie kein zweites Team in der Bundesliga.