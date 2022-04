Von Javier Cáceres, Villarreal

Die Pressekonferenz begann, und über all jene, die zugeschaltet waren, ergoss sich eine zuckersüße Glasur an Emotionen. Gar nicht mal durch Villarreals Trainer Unai Emery. Sondern durch einen Reporter des spanischen Radiosenders Cadena SER, der in einer ausufernden Einleitung zu seiner letztlich banalen Frage - was Emery durch den Kopf gehe - vor allem erzählte, dass er gerade mit Fernando Roig gesprochen hatte, dem milliardenschweren Präsidenten des FC Villarreal.