16. Juli 2019, 17:20 Uhr FC Bayern in den USA Dahoam in Hollywood

Die USA-Reise des FC Bayern beginnt in Carson bei Los Angeles, wo dieser Tage ein Test gegen Arsenal ansteht.

Doch die Hauptfiguren des Münchner Transfersommers fehlen.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Der FC Bayern nächtigt beim ersten Stopp seiner USA-Reise im Four Seasons in Beverly Hills, das neben dem Chateau Marmont auf dem Sunset Boulevard als wichtigste Begegnungsstätte dieser Stadt gilt. Wer etwas vermarkten will in Hollywood, der mietet hier ein paar Zimmer oder ein komplettes Stockwerk - vor ein paar Tagen zum Beispiel waren die Schauspieler Brad Pitt und Leonardo DiCaprio anlässlich des Films "Once Upon a Time in Hollywood" da. Und dann gibt es dort diese Interview-Marathons, bei denen Promis wie am Fließband vorgeführt werden. Danach soll eine Schauspielerin, ein Sänger oder eben ein Fußballverein berühmter sein als davor.

"Alle großen Klubs sind im Sommer unterwegs, es gibt dazu keine Alternative. Wir haben den Leitspruch: In Bayern zu Hause, in der Welt dahoam", sagt Karl-Heinz Rummenigge zu Beginn der Reise auf der Terrasse neben dem Hotelpool. Der Vorstandschef dieses Vereins, der früher mal FC Hollywood genannt wurde, erinnert an einen Kalifornien-Ausflug der Münchner im Jahr 1977 und daran, dass es vor zehn Jahren gerade mal drei FC-Bayern-Fanklubs in den USA gegeben habe: "Heute sind es mehr als 150, da wächst also was heran." Während er das sagt, schlurfen ein paar Spieler durch die Lobby. Sie haben direkt nach der Landung trainiert, nun geht es zum Interview-Fließband mit nordamerikanischen Journalisten. Es geht also darum, den FC Bayern berühmter zu machen auf diesem Kontinent.

Sportlich ist der sogenannte International Champions Cup für den FC Bayern trotz der Duelle mit renommierten Gegnern (FC Arsenal am Mittwoch in Los Angeles, Real Madrid am Samstag in Houston und vier Tage später AC Mailand in Kansas City) eher irrelevant - und doch dürfte die Reise interessant werden, weil der Kader des FC Bayern derzeit so wirkt wie eine Hollywood-Produktion, bei der die Casting-Abteilung ein paar Wochen vor Beginn der Dreharbeiten noch nach ein paar berühmten Darstellern sucht. "Wir haben eine gute Mannschaft", sagt Rummenigge ungefähr 20 Mal, er sagt aber auch: "Es geht auf dem Transfermarkt gerade erst los." Und dann sagt er: "Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft haben werden." Zukunft, nicht Gegenwart.

Es ist deshalb interessant, wer am Montag nicht nach Los Angeles geflogen ist: Sportdirektor Hasan Salihamidzic dürfte in den kommenden Tagen in Europa mit möglichen Zugängen verhandeln, die Abwesenheit von Präsident Uli Hoeneß und Finanzchef Jan-Christian Dreesen kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass es sich dabei um einen Akteur der Kategorie "Hauptdarsteller" handeln könnte - einen, der in Bayern zu Hause sein soll, aber in der Welt schon dahoam ist.

17 Spieler umfasst der Kader des FC Bayern derzeit. Das 18-jährige Sturmtalent Leon Dajaku, das die Bayern am Dienstag vom VfB Stuttgart verpflichteten, ist eher nicht gesuchte Nummer 18, sondern zunächst für die Drittliga-Mannschaft eingeplant. Jérôme Boateng und Renato Sanches wollen den Verein außerdem noch gerne verlassen. Die Verantwortlichen haben registriert, dass ihnen dieser Satz von Uli Hoeneß im Februar ("Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben...") nun an jedem Tag ohne Transferknüller vorgehalten wird. 118 Millionen Euro hat der Verein bislang investiert, davon 115 Millionen in die Verteidiger Lucas Hernández und Benjamin Pavard. Rummenigge glaubt, dass es im Vergleich zur Defensive des FC Bayern "wenig Besseres in Europa" gebe.