FC Bayern:Stabile Weltklasse in der roten Zone

Von Christof Kneer, München

Mit professioneller Miene stellte sich Andreas Luthe wieder an seinen Arbeitsplatz. Er sah den Kollegen zu, wie sie im Mittelkreis ihren Anstoß ausführten und gab sich Mühe, ausgesprochen unbewegt dreinzublicken. Torhüter lernen so etwas gleich am Anfang ihres Torhüterlebens: sich auf keinen Fall etwas anmerken lassen, einfach so tun, als sei das ein ganz normales Gegentor gewesen! In den unteren Ligen kommt man manchmal durch mit diesem Trick, zumindest kleinere Torwartfehler lassen sich hinter einem coolen Gesichtsausdruck verstecken.