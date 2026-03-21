Die Halbzeit nahte, und Steffen Baumgart stand mit trotzig verschränkten Armen an der Seitenlinie und schaute hoch zur Anzeigetafel. Wie ein schlecht gelaunter Erdkundelehrer sah er aus, mit dem Kapuzenpulli unter seinem Käppi und hinter seiner Brille. Alles an ihm sagte: Ich hab’s euch doch gesagt!
4:0 des FC BayernKompanys Rochaden überfordern auch Union
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Zuletzt waren die Berliner ein kleiner Angstgegner der Münchner. Doch im Auswärtsspiel sind sie beim 0:4 genauso überfordert wie die meisten Gegner. Im Fokus stehen Bayerns sehr flexible Außenverteidiger.
Schiedsrichterchef Knut Kircher:„Die Stimmung ist gerade am Anschlag“
Schiedsrichterchef Knut Kircher spricht über die Fehler der Bundesliga-Referees, die Härte der Kritik, die Zukunft des VAR – und erklärt, warum es in Deutschland gerade keinen Top-Referee gibt.
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