Die Halbzeit nahte, und Steffen Baumgart stand mit trotzig verschränkten Armen an der Seitenlinie und schaute hoch zur Anzeigetafel. Wie ein schlecht gelaunter Erdkundelehrer sah er aus, mit dem Kapuzenpulli unter seinem Käppi und hinter seiner Brille. Alles an ihm sagte: Ich hab’s euch doch gesagt!