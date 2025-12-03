Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern gewinnt 3:2 bei Union BerlinEin Spiel, so wild wie die wilde Maus

Dauerfeuer von Union: Aljoscha Kemlein wirft sich gegen Harry Kane in den Zweikampf.
Dauerfeuer von Union: Aljoscha Kemlein wirft sich gegen Harry Kane in den Zweikampf. (Foto: Sebastian Räppold/Matthias Koch/Imago)

Drei Bayern-Tore nach Ecken, drei Mal befördert ein Union-Spieler den Ball ins eigene Tor – dazu gibt es zwei Elfmeter: Die Münchner retten an der Alten Försterei im Berliner Dauerfeuer ein 3:2 ins Ziel.

Von Philipp Schneider, Berlin

Im Fußball kommt alles zurück. Die Dinge wiederholen sich, haben Wiedererkennungswert. Diskussionen, Debatten – und Eckbälle sowieso. Aber manchmal, wenn der Fußball einen besonders unterhaltsamen Tag erwischt wie am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale zwischen Union Berlin und dem FC Bayern, dann dreht er die aktuelle Debatte einmal rum wie in der Waschmaschine, kehrt sie ins Gegenteil. Und lacht sich so kaputt über all jene, die zuvor Trends und Fehlermuster gemeint hatten erkannt zu haben.

