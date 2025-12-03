Im Fußball kommt alles zurück. Die Dinge wiederholen sich, haben Wiedererkennungswert. Diskussionen, Debatten – und Eckbälle sowieso. Aber manchmal, wenn der Fußball einen besonders unterhaltsamen Tag erwischt wie am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale zwischen Union Berlin und dem FC Bayern, dann dreht er die aktuelle Debatte einmal rum wie in der Waschmaschine, kehrt sie ins Gegenteil. Und lacht sich so kaputt über all jene, die zuvor Trends und Fehlermuster gemeint hatten erkannt zu haben.
FC Bayern gewinnt 3:2 bei Union BerlinEin Spiel, so wild wie die wilde Maus
Lesezeit: 4 Min.
Drei Bayern-Tore nach Ecken, drei Mal befördert ein Union-Spieler den Ball ins eigene Tor – dazu gibt es zwei Elfmeter: Die Münchner retten an der Alten Försterei im Berliner Dauerfeuer ein 3:2 ins Ziel.
Von Philipp Schneider, Berlin
Taktik des FC Bayern:Kompany-Ball
Wie funktioniert das Spiel des FC Bayern unter Vincent Kompany – und was macht es besonders? Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.
Lesen Sie mehr zum Thema