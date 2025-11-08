Alle 16 Spiele in dieser Saison hatte der FC Bayern gewonnen – bis er zum 1. FC Union Berlin nach Köpenick reisen musste. Die Eisernen stehen bis kurz vor Schluss gar vor einem Sieg.

Die nahezu beispiellose Siegesserie des FC Bayern München hat am Samstag im Stadion An der Alten Försterei ein unerwartetes Ende gefunden. Zehn Jahre nachdem der frühere Bayern-Coach Pep Guardiola zehn Siege aneinandergereiht hatte, kam der FC Bayern nur mit Mühen zu einem Punkterfolg beim 1. FC Union Berlin. Damit gaben die Münchner nach neun Siegen in Serie seit Saisonbeginn erstmals Punkte ab. Ironischerweise baut der FC Bayern seinen Vorsprung in der Tabelle trotzdem aus, weil Leipzig in Hoffenheim verlor und Dortmund in Hamburg nicht gewann. Bislang hatten die Münchner gar alle 16 Pflichtspiele in dieser Spielzeit gewonnen, die bislang letzte Niederlage kassierten sie bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain.