FC Bayern:Tuchel schlägt Union, Bjelica schlägt Sané

Aus dem Stadion von Sebastian Fischer

Thomas Tuchel hat sich nicht viel anmerken lassen, er lief jedenfalls nicht mit Richtung Eckfahne, wo die Fußballer des FC Bayern das Führungstor gegen Union Berlin feierten. Man hätte es schon ein wenig verstehen können in diesem Moment während des 1:0-Sieges am Mittwochabend, als mindestens für ein paar Momente wirklich alles genau so lief, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hatte.