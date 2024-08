Von Christof Kneer, Ulm

Ulm ist eigentlich Freundesland für den FC Bayern. Uli Hoeneß stammt aus Ulm, seine Eltern betrieben dort eine Metzgerei. An der Donau lernte Hoeneß das Fußballspielen, beim VfB Ulm, einem Verein, der möglicherweise nicht über das Festgeldkonto des FC Bayern verfügt, weil die dortige Fußballabteilung im Jahr 2019 die Teilnahme am Spielbetrieb wegen Spielermangels vorübergehend aussetzen musste. Bis in die Gegenwart reichen die Verbindungen, aktuell unterhalten der FC Bayern und der SSV Ulm eine Kooperation, die unter anderem einen Austausch von Nachwuchsspielern vorsieht.