Neu in München und dem Trainer Tuchel bestens bekannt: Raphael Guerreiro.

Von Christof Kneer

Für Jan-Christian Dreesen, 55, war dieser Freitag ein großer Tag. In seiner immer noch sehr neuen Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender durfte er ein Transfer-Kommuniqué des FC Bayern eröffnen, aus verständlichen Gründen wählte er dafür allerdings die erste Person Plural. "Der Trainer und wir als Verantwortliche sind uns einig, dass er unser Spiel zweifellos bereichern wird", lässt sich Dreesen, ein gebürtiger Banker, also zitieren und ergänzt - so viel Expertise sei erlaubt -, dass Raphael Guerreiro "seit Jahren zu den besten und konstantesten Spielern der Bundesliga zählt. Er ist vielseitig einsetzbar und international erfahren, passt sowohl charakterlich als auch sportlich ausgezeichnet ins Team".