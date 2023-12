Der FC Bayern holt sich Verstärkung für eine Position, auf der die Not am kleinsten ist: Flügelflitzer Bryan Zaragoza kommt im Sommer 2024 aus Granada. Erstmals trägt ein Transfer zu 100 Prozent die Handschrift von Sportdirektor Freund.

Von Philipp Schneider, München

Gleich auf den ersten Blick ist dieser Bryan Zaragoza ein typischer Christoph-Freund-Transfer. Gerade einmal 1,64 Meter ragt er über den Rasenspitzen in die Luft, und versteckt war er im Schatten der Alhambra, in der Umkleidekabine des Tabellenvorletzten der spanischen Liga in Granada. Klare Sache: Wer Zaragoza verpflichten möchte, der muss ihn zunächst einmal sehen.