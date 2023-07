Von Philipp Schneider, Tokio

Am Morgen des Tages, an dessen Abend sein FC Bayern das erste Testspiel der Asien-Tournee gegen Manchester City 1:2 (0:1) verlor, hatte Präsident Herbert Hainer einen wichtigen Termin. Auf dem Weg dorthin zwängte er sich zunächst durch die Rush Hour von Tokio, dann durch eine Empfangshalle von ergreifender Schlichtheit, er sauste mit einem Aufzug ein paar Etagen in die Höhe, in dem ein Warnschild verbale Kommunikation streng untersagte (Tröpfcheninfektion!) - und betrat schließlich einen Raum, in dem ihn gleich Yuriko Koike empfangen würde, die 71 Jahre alte Gouverneurin der Präfektur Tokio.