27. Januar 2019, 17:28 Uhr Bayern-Sieg gegen Stuttgart Coolness trotz Chaos

Der FC Bayern schlägt den VfB Stuttgart mit 4:1.

Thiago, Leon Goretzka und Robert Lewandowski sowie Christian Gentner mit einem Eigentor erzielen die Tore für die Münchner. Anastasios Donis trifft für den VfB.

Zwischenzeitlich waren die Gäste aber dem Ausgleich nahe. Lewandowski vergibt zudem einen Elfmeter.

Von Benedikt Warmbrunn , München

Manuel Neuer wusste, welche Maßnahme die Situation erforderte. Die Situation war keine für Schönheit, für Kunstfertigkeit, und erst recht war es keine Situation für Geschwindigkeitsrekorde. Also sprang Neuer ab, er warf sich auf den Ball, drückte von oben seine mächtige Brust auf den Ball, von der Seite schob er noch seine kräftigen Oberarme zusammen, er vergrub den Ball unter sich. So blieb er liegen. Und er guckte. Und guckte.

Ruhe. Die Situation erforderte Ruhe.

Eine knappe halbe Stunde hatte der FC Bayern in der Partie gegen den VfB Stuttgart hinter sich gebracht, lange hatte es nach einem angenehmen Sonntagnachmittag ausgesehen, doch in diesem Augenblick, in dem Neuer den Ball beinahe erdrückte, war der FC Bayern tatsächlich in Gefahr. Es drohte der Rückstand. Gegen den Drittletzten der Liga. Gegen eine Mannschaft, die sich in dieser ersten halben Stunde vorübergehend in der eigenen Überforderung versteckt hätte. Also blieb Neuer auf dem Ball liegen, Sekunden, nachdem er den Rückstand vermieden hatte, mit einer Parade nach einem Schuss von Anastasios Donis. Dann, nach wenigen Sekunden, richtete sich Neuer wieder auf. Die Gefahr war überstanden.

4:1 (1:1) gewann der FC Bayern sein Heimspiel gegen den VfB, es war ein mitunter mühsamer, aber nicht unverdienter Sieg, der nun siebte in Serie. Und es war ein ungemein wichtiger Sieg, nachdem Tabellenführer Dortmund am Tag zuvor mit einem 5:1 gegen Hannover vorgelegt hatte. Der Rückstand der Bayern auf den ersten Platz beträgt weiterhin sechs Punkte.

VfB-Trainer Weinzierl setzt auf Geschwindigkeit - also vor allem auf Donis

Trainer Niko Kovac vertraute gegen Stuttgart der identischen Startelf, die eine knappe Woche zuvor 3:1 in Hoffenheim gewonnen hatte. Leon Goretzka spielte also direkt hinter Stürmer Robert Lewandowski, Thomas Müller auf rechts, in der Abwehrmitte verteidigten Mats Hummels und Niklas Süle. Auf der Bank saßen daher, unter anderem, James Rodríguez und Jérôme Boateng. Und die Startelf, für die sich Kovac entschieden hatte, legte erst einmal los, als wolle sie keinerlei Zweifel daran lassen, dass der Trainer seine erste Elf endgültig gefunden hat.

Der FC Bayern war sicher in seinen Abläufen, die Bewegungen der Spieler harmonierten miteinander, viele Pässe kamen an, außerdem unterstützte der VfB die Münchner Bemühungen durch freundliche Lücken in der Defensive und fragwürdige Ballverluste. Es dauerte daher keine fünf Minuten, bis der Gastgeber führte. Immer wieder war ein Bayern-Spieler einen Tick schneller gewesen, erst Kingsley Coman gegen VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler, dann Thomas Müller mit einem Pass in die Mitte, dann Lewandowski mit seiner Fußspitze, dann Thiago, der in diesem Chaos mit all seiner Coolness traf.

Auch nach dieser frühen Führung spielte der FC Bayern weiter gefällig, er war überlegen, aber etwas behäbig, und so erzielte er kein zweites Tor, er kam vorerst nicht einmal zu einem weiteren Torschuss.

VfB-Trainer Markus Weinzierl hatte auf Mario Gomez als Stoßstürmer verzichtet, er wollte das Spiel seiner Mannschaft maximal beschleunigen, er setzte ganz auf die Geschwindigkeit. Er setzte also vor allem auf Donis, auf den Spieler, der im vergangenen Mai den FC Bayern beim 4:1 nahezu im Alleingang besiegt hatte. Auch an diesem Sonntag ärgerte der Grieche die Münchner wieder wie kein Zweiter.

In der 26. Minute spielte Thiago einen schlampigen Ball auf Joshua Kimmich, der zu energisch nach vorne preschte. Ballverlust. Konter Stuttgart. Thiago verweigerte den Zweikampf gegen Donis, und plötzlich hatte dieser Platz. Er traf mit einem Kunstschuss.

Im Herbst, als der FC Bayern in eine tiefe Krise gerutscht war, hatte oft eine Kleinigkeit gereicht, um dem Team den Schwung zu nehmen, so war das zunächst auch an diesem Sonntag. Stuttgart verteidigte weiter vorne, zwang den Gastgeber zu Fehlern. Sechs Minuten nach dem Ausgleich parierte Neuer dann den Schuss von Donis, er warf sich auf den Ball. Ruhe. Das brauchte es jetzt. An diesem Nachmittag zerbrach der FC Bayern nicht.

Noch vor der Pause hatte Coman zwei gute Gelegenheiten (37., 44.), und auch im zweiten Durchgang blieb der FC Bayern dominant. In der 55. Minute klärte Zieler mit dem Fuß gegen Lewandowski. Wenige Sekunden später schoss der eingewechselte Serge Gnabry, VfB-Kapitän Christian Gentner lenkte den Ball ins eigene Tor ab.

Nur kurz durfte der VfB anschließend noch an die Sensation glauben, nach einem Ping-Pong-Pfostentreffer von Nicolas Gonzalez (64.). Der FC Bayern glänzte zwar nicht, aber er ließ sich auch nicht verunsichern, nicht einmal durch einen verschossenen Elfmeter von Lewandowski (65.). In der 71. Minute flog Zieler unter einem Eckball hindurch, Goretzka traf mit dem Kopf, Lewandowski erhöhte später noch (84.). Zumindest für die letzten Minuten wurde es für den FC Bayern doch noch ein angenehmer, ruhiger Nachmittag.