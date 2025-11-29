Sechs Minuten waren gespielt an diesem erstaunlich warmen Wintersamstag, da kam vermutlich nicht nur dem Torwart Manuel Neuer eine alte Fußballweisheit in den Sinn. Mit der ersten Niederlage verhält es sich wie mit dem ersten Kuss oder dem ersten Film von Martin Scorsese, den man je sah: Man vergisst sie nie.
3:1 gegen St. PauliDiaz’ Schulter rettet müde Bayern
Lesezeit: 4 Min.
Nach dem 1:3 gegen den FC Arsenal starten die Münchner auch gegen den FC St. Pauli mit einem Rückstand in die Partie. Fast die ganze Spielzeit laufen sie diesem hinterher – bis Luis Diaz kommt.
FC Bayern nach der Arsenal-Niederlage:Vielen Dank für die Tore!
Als erster Mannschaft in dieser Saison gelingt dem FC Arsenal ein Sieg gegen den FC Bayern. Dabei legen die drei Gegentore jeweils unterschiedliche Risiken des Münchner Fußballs offen.
Lesen Sie mehr zum Thema