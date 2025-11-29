Zum Hauptinhalt springen

3:1 gegen St. PauliDiaz’ Schulter rettet müde Bayern

Lesezeit: 4 Min.

Mit der linken Schulter bugsiert Luis Diaz eine Kimmich-Flanke in der 93. Minute zum 2:1 ins Tor des FC St. Pauli.
Mit der linken Schulter bugsiert Luis Diaz eine Kimmich-Flanke in der 93. Minute zum 2:1 ins Tor des FC St. Pauli. (Foto: Angelika Warmuth/Reuters)

Nach dem 1:3 gegen den FC Arsenal starten die Münchner auch gegen den FC St. Pauli mit einem Rückstand in die Partie. Fast die ganze Spielzeit laufen sie diesem hinterher – bis Luis Diaz kommt.

Von Philipp Schneider

Sechs Minuten waren gespielt an diesem erstaunlich warmen Wintersamstag, da kam vermutlich nicht nur dem Torwart Manuel Neuer eine alte Fußballweisheit in den Sinn. Mit der ersten Niederlage verhält es sich wie mit dem ersten Kuss oder dem ersten Film von Martin Scorsese, den man je sah: Man vergisst sie nie.

Zur SZ-Startseite

FC Bayern nach der Arsenal-Niederlage
:Vielen Dank für die Tore!

Als erster Mannschaft in dieser Saison gelingt dem FC Arsenal ein Sieg gegen den FC Bayern. Dabei legen die drei Gegentore jeweils unterschiedliche Risiken des Münchner Fußballs offen.

SZ PlusVon Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite