Von Martin Schneider

Hiroki Ito verließ das Stadion allein und schweigend. Der Japaner ging ohne Krücken von der Kabine zum Bus, sein Schritt, soweit man das beurteilen konnte, war rund und ohne ein erkennbares Humpeln. Eigentlich sah alles normal aus, hätte seine Körpersprache nicht so gar nicht dazu gepasst. Ito schaute traurig, Blick nach unten, auf die ihm hinterher gerufene Frage „How are you – wie geht es dir?“ antwortete er nicht.