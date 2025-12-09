Mit federnden Schritten und viel Zeit ging Lennart Karl in Richtung der Außenlinie, und kurz fragte man sich, welche große Geste ihm diesmal einfallen würde: Ein Rudern mit den Armen, um die Fans im Stadion zu Sprechchören zu animieren? Schließlich waren sie ja schon aufgestanden, um den 17-Jährigen mit Standing Ovations zu verabschieden.