Mit federnden Schritten und viel Zeit ging Lennart Karl in Richtung der Außenlinie, und kurz fragte man sich, welche große Geste ihm diesmal einfallen würde: Ein Rudern mit den Armen, um die Fans im Stadion zu Sprechchören zu animieren? Schließlich waren sie ja schon aufgestanden, um den 17-Jährigen mit Standing Ovations zu verabschieden.
Bayern siegt gegen LissabonOvationen für Karl, Jubel für Davies
Lesezeit: 4 Min.
Der FC Bayern sichert sich mit einem 3:1 gegen Sporting fast schon die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League. Das Münchner Publikum feiert den mal wieder sehr auffälligen Karl – und einen Rückkehrer.
Taktik des FC Bayern:Kompany-Ball
Wie funktioniert das Spiel des FC Bayern unter Vincent Kompany – und was macht es besonders? Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.
