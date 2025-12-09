Zum Hauptinhalt springen

Bayern siegt gegen LissabonOvationen für Karl, Jubel für Davies

Lesezeit: 4 Min.

Erneut erfolgreich: Lennart Karl erzielte das zwischenzeitliche 2:1 für den FC Bayern.
Erneut erfolgreich: Lennart Karl erzielte das zwischenzeitliche 2:1 für den FC Bayern. (Foto: Angelika Warmuth/Reuters)

Der FC Bayern sichert sich mit einem 3:1 gegen Sporting fast schon die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League. Das Münchner Publikum feiert den mal wieder sehr auffälligen Karl – und einen Rückkehrer.

Von Sebastian Fischer

Mit federnden Schritten und viel Zeit ging Lennart Karl in Richtung der Außenlinie, und kurz fragte man sich, welche große Geste ihm diesmal einfallen würde: Ein Rudern mit den Armen, um die Fans im Stadion zu Sprechchören zu animieren? Schließlich waren sie ja schon aufgestanden, um den 17-Jährigen mit Standing Ovations zu verabschieden.

Taktik des FC Bayern
:Kompany-Ball

Wie funktioniert das Spiel des FC Bayern unter Vincent Kompany – und was macht es besonders? Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.

SZ PlusVon Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujić

