Der neue Sportchef des FC Bayern München: Christoph Freund, bisher in gleicher Funktion überaus erfolgreich bei RB Salzburg.

Von Christof Kneer und Philipp Schneider, Rottach-Egern

Wenn der neue Sportdirektor des FC Bayern Anfang September sein Büro bezogen haben wird, würde man ihm gerne eine Frage stellen. Wie er wohl rückblickend diese vorerst letzte Transferperiode bewertet, die sie an der Säbener Straße ohne ihn gestaltet haben? Die Frage wird deshalb interessant sein, weil die Bayern mit großer Wahrscheinlichkeit all das unternommen haben werden, was Christoph Freund eben nicht unternommen hätte.