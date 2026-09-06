Zum ersten Mal seit 59 Pflichtspielen kein Tor, zum ersten Mal seit fast zwei Jahren nicht Tabellenführer: Der FC Bayern prallt am FC Schalke 04 ab – ob das nun ein Signal für die Liga ist, hängt von der Perspektive ab.

Wie drastisch sich die Maßstäbe von Klein oder Groß im Profifußball auseinanderentwickelt haben, das ging am Samstagabend um 20.22 Uhr aus den Bildern hervor, die auf dem Rasen der Veltins-Arena zu besichtigen waren. Dort hatte soeben der Schiedsrichter Robert Schröder den finalen Pfiff aus seiner Pfeife hervorgebracht und damit gegensätzliche Reaktionen ausgelöst. Während sich die Spieler des FC Schalke 04 nun endlich vor Erschöpfung auf die Wiese fallen lassen durften oder mit ihren letzten Kräften den scheinbar wundersamen Ausgang des soeben beendeten Spiels bejubelten wie vom Himmel gefallenes Manna, stürmten die Vertreter des FC Bayern in quasi geschlossener Formation auf Schröder ein, um ihn zur Wiederaufnahme der gerade beendeten Partie zu bewegen. Doch weder der im Blitztempo herbeigeeilte Manuel Neuer noch ein offenbar tief empörter Konrad Laimer oder ein intensiv argumentierender Harry Kane konnten den unerbittlich auf seine Armbanduhr weisenden Schiedsrichter umstimmen.