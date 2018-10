30. Oktober 2018, 22:52 Uhr FC Bayern im DFB-Pokal Applaus nur für den Verlierer

Es ging eng zu in Osnabrück für den FC Bayern.

Der FC Bayern kommt im Pokal mühsam eine Runde weiter, indem er gegen Rödinghausen 2:1 gewinnt.

Dabei zeigen die Münchner erneut Schwächen - vor allem in der Defensive.

Von Carsten Scheele , Osnabrück

Niko Kovac darf also Trainer beim FC Bayern bleiben, das ist die wichtigste Nachricht für die Münchner in dieser Pokalspielrunde, denn die Serie des Viertligisten SV Rödinghausen ist dann doch gerissen. Der Klub aus dem nördlichsten Zipfel Nordrhein-Westfalens hat sich zuletzt einen Ruf als Trainerschreck erworben: Nach dem Erstrunden-Sieg im DFB-Pokal gegen Dresden musste dort der Übungsleiter gehen, gleiches passierte nach dem Erfolg im Verbandspokal gegen den Drittligisten Lotte.

Die Bayern haben die Reise unbeschadet überstanden, sie gewannen in der zweiten DFB-Pokal-Runde 2:1 (2:0) beim Viertligisten und stehen im Achtelfinale, auch wenn die Leistung ziemlich fahrig und alles andere als souverän wirkte. Das sah auch Trainer Kovac so, der das Stadion zornig verließ, im Wissen, dass da ganz andere Aufgaben auf seine Mannschaft warten.

Rödinghausen, 2009 noch Kreisligist, danach aber fünfmal in Serie aufgestiegen, war für das Pokalschlagerspiel nach Osnabrück umgezogen. Nur 2800 Zuschauer hätten im heimischen Wiehenstadion Platz gefunden, deshalb der Umzug ins 34 Kilometer entfernte Stadion an der Bremer Straße, wo 16 600 Menschen reinpassen, was auch nötig wird, wenn die Münchner mit ihrer gesamten Entourage anreisen.

Wobei der Rekordmeister und Rekordpokalsieger fast eine ganze Mannschaft zu Hause ließ: Arjen Robben fehlte mit einer Rückenverletzung, auch Jérôme Boateng (Magen-Darm), James (Erkältung), Mats Hummels (angeschlagen), dazu die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Kingsley Coman blieben in München, ebenso Ersatztorhüter Sven Ulreich. Die Bayern hatten schon in der ersten Runde ein unterklassiges Team erwischt, den Fünftligisten Drochtersen-Assel, und dort 1:0 gewonnen, weil Robert Lewandowski kurz vor Schluss getroffen hatte.

Und auch diesmal taten sie sich enorm schwer. Zwar gingen die Münchner früh in Führung, als Renato Sanches einen Heber in den Strafraum direkt zu Sandro Wagner weiterleitete und dieser den Ball ins Tor setzte (4.). Als Thomas Müller neun Minuten später einen Elfmeter zum 2:0 verwandelte (Sanches war gefoult worden), stellten sich schon einige auf einen sehr angenehmen Abend ein, so angenehm dieser nun einmal sein kann im böigen, westniedersächsischen Nieselregen.

Doch Rödinghausen, Fünfter der Regionalliga, vom ortsansässigen Hersteller von Luxusküchen finanziell unterstützt, verkraftete den Rückstand bestens. Die Viertligakicker merkten, dass die Bayern ihre Bemühungen nach dem 2:0 fast komplett einstellten, und wagten sich selbst nach vorne.