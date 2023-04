Bayern Münchens Rekordspielerin Carina Wenninger beendet ihre aktive Fußballkarriere. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Österreichischen Fußballverband (ÖFB) gab die 32 Jahre alte Nationalkapitänin ihren Rücktritt zum Saisonende bekannt. Für die Bayern kam die Defensivspielerin seit 2007 zu 303 Einsätzen und gewann dreimal die Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Derzeit ist sie an die AS Rom ausgeliehen.

In 127 Länderspielen für Österreich erzielte Wenninger sieben Treffer, 2017 erreichte sie mit der Nationalmannschaft das EM-Halbfinale, im vergangenen Jahr war im Viertelfinale Endstation. "Carina hat in den vergangenen Jahren unglaublich viel für den österreichischen Frauenfußball geleistet, dafür gebührt ihr ein großer Dank", sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Teamchefin Irene Fuhrmann bezeichnete sie als "absolutes Aushängeschild". Im Rahmen eines Nation-League-Spiels soll Wenninger im Herbst offiziell verabschiedet werden. Nach dem Ende ihrer Vereinslaufbahn in Rom wird sie künftig beim ÖFB in der Verbandsarbeit tätig sein.