21. Juli 2019, 11:02 Uhr FC Bayern in den USA Stimmige Bilder in Houston

Der FC Bayern gewinnt einen Test in den USA gegen Real Madrid deutlich mit 3:1.

Verteidiger Jerome Boateng reist vorzeitig ab - den Münchnern steht noch ein weiterer Test bevor.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Es ist eine illustre Runde, die sich da am Donnerstagabend bei der Party des FC Bayern auf einer Dachterrasse in West Hollywood neben dem Pool versammelt: Lothar Matthäus und Thomas Müller lachen über einen - zugegebenermaßen doch sehr ulkigen - Spruch von Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber und Raimund Aumann plaudern vergnügt über Golf. Sie alle sind Legenden dieses Vereins, bei Aumann steht das sogar genau so auf der Autogrammkarte ("FC Bayern Legend"), und vielleicht sollte man aus gegebenem Anlass daran erinnern, dass diese Legenden einst nicht aus Manchester, Mailand oder Madrid nach München gekommen sind, sondern vom TSV Pfähl, VfB Stuttgart und FC Augsburg sowie von den Borussias aus Gladbach und Lippstadt.

Zwei Tage später tritt der FC Bayern in Houston gegen Real Madrid an, und es geht dabei mitnichten nur um einen möglichst spektakulären Sommerkick fürs amerikanische Publikum, das die Arena ohnehin nur zu drei Vierteln füllt. Es geht dann schon auch um ein sehenswertes Ergebnis gegen einen Erzrivalen auf europäischer Bühne und um die Empfehlung für möglichst viel Spielzeit in der kommenden Saison, vor allem aber geht es für einige um eine Botschaft an Verantwortliche, Mitspieler und Beobachter, die den aktuellen Kader für nicht konkurrenzfähig mit Erzrivalen auf europäischer Bühne halten. Die Münchner liefern am Samstag einen spektakulären Sommerkick mit sehenswertem Ergebnis, Corentin Tolisso, Robert Lewandowski und Serge Gnabry erzielen beim 3:1 die Treffer.

Der FC Bayern befindet sich gerade auf der Suche nach sich selbst, und es gibt nicht wenige, die Sportdirektor Hasan Salihamidzic nun am liebsten nach Manchester (wegen Leroy Sané), Madrid (wegen Gareth Bale) oder Mailand (den AC im Bieten um Dejan Lovren von Liverpool übertreffen) schicken würden. Die unglückliche Niederlage gegen den FC Arsenal und der Sieg nun gegen Real Madrid zeigen jedoch, dass sich da ein paar Leute schon gefunden haben und dass Salihamidzic vielleicht an weniger bekannten Orten suchen sollte.

Trainer Niko Kovac hat bei diesen Partien jeweils Formationen gewählt, die auf den ersten Blick ungewöhnlich wirken, bei genauer Betrachtung jedoch ein stimmiges Bild ergeben: Gegen Arsenal ließ er die derzeitigen Bestbesetzungen in Innenverteidigung (Niklas Süle und Benjamin Pavard) und Offensive (Serge Gnabry, Kingsley Coman und Robert Lewandowski) miteinander üben, gegen Madrid probierte er im zentralen Mittelfeld das Trio Tolisso-Thiago-Sanches, den Außenverteidiger Pavard mit Sechser Kimmich sowie die Außenbahn-Varianten Kimmich-Coman und Alaba-Gnabry.

Kombiniert man diese Formationen aus vier Halbzeiten zu einer möglichen Startelf, dann liest sich das im Vergleich zu Erzrivalen auf europäischer Bühne gar nicht mal so schlecht, und bei Gesprächen auf dieser Dachterrasse in West Hollywood ist zu hören, dass sie das beim FC Bayern ähnlich sehen.

Es wird ja heftig darüber spekuliert, wen der FC Bayern loswerden (Jérôme Boateng flog am Sonntag aus privaten Gründen nach München, was als Hinweis auf einen möglichen Verkauf gedeutet wird), behalten (Renato Sanches soll nach einem Gespräch mit Kovac gerne bleiben wollen, Barcelona hat das Interesse an David Alaba mittlerweile dementiert) und holen möchte. Es kursieren Namen, die kommentiert werden müssen, über Gareth Bale zum Beispiel sagt Kovac: "Ein sehr guter Spieler, aber wir haben kein Interesse." Es gibt Akteure wie etwa Leroy Sané von Manchester City, den der FC Bayern ja bekanntermaßen gerne haben würde. City-Trainer Pep Guardiola streitet Kontakt zum FC Bayern ab und hört deshalb eine recht klare Reaktion von Rummenigge: "Ich weiß nicht, ob Pep weiß, was in seinem Klub alles vorgeht."