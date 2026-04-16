Josip Stanisic dampfte wie alle Akteure an diesem Abend noch das Adrenalin aus, als er zu den Mikrofonen ging. Der Kroate war einer der Ersten, die aus der Bayern-Kabine kamen, Trainer Vincent Kompany hatte ihn schon zur Halbzeit dieses Champions-League-Viertelfinalrückspiels ausgewechselt. Eine Vorsichtsmaßnahme, Stanisic hatte kurz zuvor eine gelbe Karte gesehen. „Wir können jetzt über einzelne Leute reden, die vielleicht nicht ihr bestes Spiel gezeigt haben. Also, nicht auf unserer Seite“, sagte Stanisic schon, als er allgemein zu seinem Eindruck zum 4:3 gefragt wurde. Um dann auf Nachfrage konkret zu werden.