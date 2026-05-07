Zwei Entscheidungen des portugiesischen Schiedsrichters João Pinheiro standen nach dem 1:1 im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Fokus. Einmal die Szene in der 29. Minute, als der Unparteiische ein Handspiel von Bayerns Konrad Laimer sah und deswegen auf eine gelb-rote Karte gegen Nuno Mendes verzichtete, der den Ball kurz danach klar mit der Hand spielte. Und direkt zwei Minuten später, als PSG-Mittelfeldspieler Vitinha einen Ball im eigenen Strafraum an den weit ausgestreckten Arm von Mitspieler João Neves schoss und es keinen Handelfmeter für den FC Bayern gab.