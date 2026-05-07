Zwei Entscheidungen des portugiesischen Schiedsrichters João Pinheiro standen nach dem 1:1 im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Fokus. Einmal die Szene in der 29. Minute, als der Unparteiische ein Handspiel von Bayerns Konrad Laimer sah und deswegen auf eine gelb-rote Karte gegen Nuno Mendes verzichtete, der den Ball kurz danach klar mit der Hand spielte. Und direkt zwei Minuten später, als PSG-Mittelfeldspieler Vitinha einen Ball im eigenen Strafraum an den weit ausgestreckten Arm von Mitspieler João Neves schoss und es keinen Handelfmeter für den FC Bayern gab.
Bayern gegen PSGEinmal falsch, einmal richtig – wie die Schiedsrichterentscheidungen zu erklären sind
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Im Champions-League-Halbfinale entscheidet der Schiedsrichter in zwei Handszenen gegen den FC Bayern. Einmal klar falsch. Warum der VAR nicht eingreifen darf und warum es keinen Elfmeter gab.
Von Martin Schneider
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