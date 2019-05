26. Mai 2019, 13:12 Uhr FC Bayern Boateng hat ausgetanzt

Erneut wirkt Jérôme Boateng beim FC Bayern wie einer, der mit dem Klub abgeschlossen hat.

Beim Gewinn des Doubles in Berlin verlässt er wieder vorzeitig die Feierlichkeiten am Abend.

Von Benedikt Warmbrunn

Was tänzerische Einlagen angeht, machen Jérôme Boateng nicht viele Fußballer etwas vor. 2015 zum Beispiel, der FC Bayern hatte gerade 6:1 gegen den FC Porto gewonnen, ließ sich der Innenverteidiger dabei filmen, wie er gemeinsam mit Rafinha in der Kabine tanzte. Boateng demonstrierte dabei, dass man auch in Badelatschen und eingewickelt in ein Handtuch eine gute Figur machen kann, vorausgesetzt, man hat den entsprechenden Hüftschwung. Für die Feierlichkeiten einer Fußballmannschaft kann es also kaum einen wichtigeren Teilnehmer geben als Boateng mit all seiner Coolness und Lockerheit.

Wenn Deutschlands oberster Fußballtänzer sich dann bei einer Feierlichkeit jedoch zurückhält, fällt dies umso mehr auf.

Am Samstag verließ Boateng als erster Münchner Spieler den Rasen des Olympiastadions in Berlin, er zeigte dabei Augenzeugen zufolge eine Dynamik, die von ihm schon länger nicht mehr zu sehen war: Er sprintete. Während seine Mitspieler hüpften und grölten, verschwand Boateng. Es waren zum Saisonfinale Bilder, die denen vom vergangenen Samstag ähnelten, als Boateng die Meisterfeierlichkeiten auf dem Münchner Rasen erstaunlich emotionslos begleitet hatte; bei der anschließenden Party im Abend hatte er gefehlt (in Berlin war er beim Pokalsieger-Bankett wieder dabei). Die Bilder von Boateng in Berlin waren aber auch die passenden zur Saison des Innenverteidigers.

Im Sommer wollte Boateng wechseln, Paris mit Trainer Thomas Tuchel hatte ein Angebot vorgelegt - er musste bleiben. In der Hinrunde spielte Boateng wie viele andere deutsche Nationalspieler so unbeständig wie schon lange nicht mehr. Im Winter veränderte Trainer Niko Kovac die Hierarchie, die Nummer eins in der Innenverteidiger ist seitdem Niklas Süle, die Nummer zwei Mats Hummels. Boateng ist nur noch der dritte Mann in der Abwehrmitte.

Im März teilte ihm dann Bundestrainer Joachim Löw mit, dass er nicht mehr mit ihm plane. Insgesamt spielte der enorm ehrgeizige Boateng in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur in 28 Spielen mit, obwohl er nie ernsthaft verletzt war. Im Sommer wird Boateng den Klub wohl verlassen, zuletzt war über ein Angebot von Inter Mailand spekuliert worden.

Die Bilder aus Berlin waren also genau die passenden, weil sie die letzten in einer Saison waren, in der der großartige Tänzer und übrigens auch Fußballer Jérôme Boateng immer weiter verschwand.