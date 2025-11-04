In Halbzeit eins brilliert der FC Bayern phasenweise gegen Paris Saint-Germain. Luis Díaz trifft doppelt, sieht kurz vor der Pause aber Rot. 45 Minuten lang wehren sich die Münchner in Unterzahl – erfolgreich.

Irgendwann an diesem Abend in Paris, er neigte sich schon dem Ende zu, gönnte sich Vincent Kompany mal ein paar Pausen. Das hieß: Er eilte ausnahmsweise nicht vor und zurück in seiner Coaching-Zone, die im Prinzenpark eine für Trainer sehr laufintensive Form haben, wie ein U. Er gestikulierte auch nicht in alle Himmelsrichtungen, wie er es sonst beinahe pausenlos machte.