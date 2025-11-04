Zum Hauptinhalt springen

2:1-Sieg in der Champions LeagueParis kann zehn Bayern nicht bezwingen

Lesezeit: 4 Min.

Die Mannschaft des FC Bayern feiert mit ihren Fans.
Die Mannschaft des FC Bayern feiert mit ihren Fans. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

In Halbzeit eins brilliert der FC Bayern phasenweise gegen Paris Saint-Germain. Luis Díaz trifft doppelt, sieht kurz vor der Pause aber Rot. 45 Minuten lang wehren sich die Münchner in Unterzahl – erfolgreich.

Von Sebastian Fischer, Paris

Irgendwann an diesem Abend in Paris, er neigte sich schon dem Ende zu, gönnte sich Vincent Kompany mal ein paar Pausen. Das hieß: Er eilte ausnahmsweise nicht vor und zurück in seiner Coaching-Zone, die im Prinzenpark eine für Trainer sehr laufintensive Form haben, wie ein U. Er gestikulierte auch nicht in alle Himmelsrichtungen, wie er es sonst beinahe pausenlos machte.

