Von Philipp Schneider

Nur damit keine Missverständnisse aufkommen: Als der Münchner Torwart Yann Sommer in der vielbesprochenen 38. Minute im Spiel gegen Paris mit dem Ball am Fuß zu einem Spaziergang im eigenen Strafraum ansetzte, der ihn nicht unweit an einem gewissen Kylian Mbappé vorbeiführte, da hatte er eine Lösung im Kopf. Nicht irgendeine Lösung. Sogar "eine Lösung, die war echt gut!", wie Sommer später klarstellte. Worin genau diese Lösung bestand, das verriet er leider nicht; flüchtig betrachtet sah sie etwa so durchdacht aus wie Andreas Scheuers Autobahnmaut. Doch so selbstbewusst wie Sommer mit seinem Lösungsansatz in Richtung Strafraumgrenze trabte, wirkte es, als sei er getrieben von der Abwandlung einer berühmten Regieanweisung des ehemaligen Bundestrainers Joachim Löw: Zeig' der Welt, dass du ein genauso guter Fußballer wie Torwart bist!