Manuel Neuer

Sagte nach dem Spiel in Frankfurt, die nächsten Tage an der Säbener Straße würden "sehr unruhig" werden. Nun verhält es sich ja so, dass es, je besser es für den FC Bayern läuft, desto ruhiger werden die Spieltage für Manuel Neuer. Wurde einmal von David Alaba mit einem verunglückten Rückpass gestört, fing ein paar lange Bälle von Olympiakos durch seine berühmten Ausflüge ab. Hatte ansonsten einen ruhigen Tag.